Самая мощная зеркальная дата года: что нельзя делать 23.02.2023 и как привлечь удачу

23.02.2023 считается особенной датой, поскольку есть зеркальное повторение цифр. По словам астрологов, это самый энергетически мощный день в году, который может как принести большую удачу, так и привлечь негативные события в жизнь.

По словам астрологов, число 2 связано с балансом, гармонией, партнерством, дружбой, поэтому энергия этого дня будет способствовать заключению деловых контрактов и переговоров. Однако нельзя допускать плохих мыслей, иначе можно притянуть беды в свою жизнь.

Что нельзя делать в зеркальную дату 23.02.2023

В этот день запрещено выяснить с кем-либо отношения, ссориться или мстить обидчику – весь негатив вернется бумерангом и может ударить в тот момент, когда меньше всего ждете. Нельзя распускать сплетни, осуждать других, жаловаться на жизнь. Лучше воздержаться от болезненных воспоминаний о прошлом.

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Кроме того, в этот день нужно быть очень осторожными с финансами – о спонтанных покупках лучше забыть. Риск того, что деньги будут потрачены нецелесообразно, а товар окажется не таким, как ожидали, достаточно велик.

Что можно делать в зеркальную дату 23.02.2023 и как привлечь удачу

Зеркальная дата – лучшее время, чтобы преобразить свою жизнь и привлечь удачу, но для этого нужно все тщательно спланировать и правильно действовать. Следует написать свои желания на листе бумаги и сжечь ее в самое "магическое" время – 23:23. Можно загадывать желания и мысленно, но при этом важно еще и визуализировать их.

23.02.2023 будет хорошей датой для любых начинаний – переезда, смены работы, начала ремонта в квартире или же знакомств. Те, кто одиноки, могут смело отправляться в этот день на свидания, у них будут все шансы найти вторую половинку.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.