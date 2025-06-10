Найкрасивіша повня року: коли можна буде побачити 'полуничний місяць' в Україні

Повня, яка припадає на червень у Північній півкулі, має романтичну назву — полунична. Це пов’язано з тим, що саме в цей період починає достигати перша літня ягода — дика суниця або лісова полуниця. Він з’явиться над Україною 11 червня о 10:43 ранку за київським часом.

Цьогорічний "Полуничний Місяць" — найнижчий повний місяць за останні 10 років. Таку назву дали племена алґонкінів, які сприймали появу ягід як знак початку збору врожаю, обмінів та літніх святкувань. Про це розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.

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Утім, у різних народів ця повня мала й інші назви, що відображали особливості природи, господарський цикл або духовні уявлення:

У Європі червневу повню часто називали медовою — адже саме в цей час бджолярі починали збір першого меду. Звідси походить і вислів "медовий місяць", що нині означає період після весілля.

Англосакси вважали червневу повню росяною через підвищену вологість та магічні ночі, коли збирали лікувальні трави.

Кельтські традиції пов’язували її з початком "священного літа" — періоду сонячного розквіту, часто асоціюючи повню з наближенням літнього сонцестояння.

У китайському народному календарі червнева повня збігається з сезоном Mangzhong — "зрілі зерна", коли дозріває пшениця і починається її збір.

Слов’яни, хоча й не закріпили сталої назви за червневою повнею, надавали їй особливого значення. Цей час вважали магічним і пов’язаним із водними обрядами, родючістю, культом жінки — передвісником купальських свят.

Таким чином, незалежно від назви, червнева повня в культурній традиції багатьох народів символізує початок літа, урожай, життєву енергію та любовну силу природи.

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