Літак із радіоактивним вантажем здійснив аварійну посадку у Москві

Літак авіакомпанії Utair у ніч на 11 грудня здійснив аварійну посадку у московському аеропорту "Внуково". На борту перебували 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

За даними Телеграм-каналу "База", борт виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви. Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі.

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"У результаті посадка пройшла успішно - о пів на другу ночі літак приземлився у Внуково. При цьому, крім пасажирів, на борту було 19 кілограмів радіоактивної речовини", – йдеться у повідомленні.

За словами джерел каналу SHOT, на борту було 19 кілограмів радіоактивної речовини, "яка належить до категорії небезпечних вантажів, але дозволено Міністерством транспорту рф".

"Борт благополучно приземлився о 1:40. Небезпечний вантаж на борту не постраждав. Заяв про травми від пасажирів не було", – додається у повідомлені.

Нагадаємо, 4 грудня у російському Ставрополі під час обльоту нафтопроводу впав гелікоптер Мі-2.

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