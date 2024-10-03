Найдавніший у світі сир знайшли у доволі несподіваному місці: прикрашав шию мумії (фото)

Під час розкопок у західному Китаї було виявлено мумію, яка датується 3600 роками тому. На шиї померлої жінки дослідники знайшли намисто з незвичайного матеріалу. Як виявилося згодом, це був найдавніший зразок сиру, який коли-небудь знаходили вчені.

Детальний аналіз ДНК дозволив встановити, що це був кефірний сир. Таке відкриття стало можливим завдяки сучасним технологіям, які дозволяють витягувати генетичну інформацію з матеріалів, що пролежали тисячі років. Вчені з'ясували, що сир виготовляли з молока кіз і корів, використовуючи ті ж самі бактерії та дріжджі, що й для виробництва сучасного кефіру, пише журнал Cell.

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Ця знахідка має велике значення для науки. Вона свідчить про те, що виробництво молочних продуктів має набагато давнішу історію, ніж вважалося раніше. Крім того, відкриття вказує на те, що кефірні культури були поширені набагато ширше, ніж вважалося раніше. Вчені припускають, що кочові племена, які подорожували Євразією, сприяли поширенню кефіру.

Дослідження сиру, знайденого на мумії. Джерело: cell.com Дослідження сиру, знайденого на мумії. Джерело: cell.com

Дослідження сиру, знайденого на мумії. Джерело: cell.com Дослідження сиру, знайденого на мумії. Джерело: cell.com

Цікаво, що сир був не просто їжею, а й мав ритуальне значення. Поховавши жінку з намистом із сиру, люди того часу, ймовірно, хотіли забезпечити їй поживу в потойбічному світі або підкреслити її статус.

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