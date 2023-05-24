Найнебезпечніший день настав: на Землі вирує найпотужніша за весь місяць магнітна буря

Магнітні бурі у травня 2023 - календар магнітних бур до кінця весни та як покращити самопочуття під час метеоударів

Ще 23 травня Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме у дві хвилі. Проте найнебезпечнішим днем є саме 24 травня.

Цього дня потужність метеоудару найвища – 5 балів. Про це повідомляє Meteoagent.

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Метеоудари цього тижня можна умовно поділити на два небезпечні періоди:

перший – від 23 по 26 травня;

другий – 28 травня.

Найбільш небезпечним днем вважається 24 травня, коли потужність метеоудару становитиме 5 балів. В інші дні цих циклів – 4 бали.

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Магнітні бурі будуть слабкими в інші дні весни – 27 травня, 29-30 травня. Їхня потужність становитиме тільки 2 бали, тому люди не відчувають на собі їхній вплив. Утім, метеозалежним не позаздриш, адже вони страждають на головні болі та загострення хронічних хвороб у такі дні.

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Як покращити самопочуття

Дотримуйтеся кількох порад, щоб завжди почуватися в тонусі:

повноцінно харчуйтеся, вживайте більше свіжих овочів/фруктів, стежте за водним балансом в організмі,

більше гуляйте на свіжому повітрі,

остерігайтеся сильних емоційних сплесків та фізичної втоми,

відмовтеся від алкогольних напоїв, куріння, енергетиків,

менше вживайте кави, міцного чаю.

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