Наступний тиждень розпочнеться з потужної магнітної бурі: як пережити небезпечні дні

Вже з 23 травня Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на здоров'я людей. Вона триватиме чотири дні, а її потужність становитиме 4-5 балів.

Найнебезпечнішим днем буде 24 травня. Про це свідчать дані фахівців, оприлюднені на порталі Meteoagent.

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Спалахи на Сонці впливають на атмосферу Землі, збурюючи її. Так виникають геомагнітні бурі. У цей час люди здебільшого скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

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До 22 травня магнітні бурі будуть слабкими – їхня потужність становитиме тільки 2 бали. Здебільшого люди не відчувають їх.

Вже від 23 числа розпочнеться загострення, яке триватиме до 26 травня. Проте розслаблятися не треба, оскільки 28 травня очікується метеоудар в 4 бали. Інші дні будуть спокійними.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

Важливо дотримуватися кількох простих порад для покращення стану здоров'я:

1. Більше їжте свіжих сезонних фруктів та овочів. Вони допоможуть організму насититися вітамінами, корисними кислотами та мікроелементами.

2. Пам'ятайте про те, що треба пити достатньо чистої води. Замість кави обирайте чай. або ж какао, яке найкраще пити перед сном.

3. Харчуйтеся збалансовано. Страви повинні містити достатню кількість білка, вуглеводів, жирів. Обмежте споживання смаженої, жирної їжі, а також фаст-фуду.

4. Відмовтеся від алкогольним напоям, цигаркам та кальяну.

5. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть краще почуватися. Регулярно провітрюйте дім.

7. Контрастний душ допоможе мати міцний сон. Важливо достатньо відпочивати.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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