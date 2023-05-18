Следующая неделя начнется с мощной магнитной бури: как пережить опасные дни

Уже с 23 мая Землю покроет мощная магнитная буря, которая может повлиять на здоровье людей. Она продлится четыре дня, а ее мощность составит 4-5 баллов.

Самым опасным днем станет 24 мая. Об этом свидетельствуют данные специалистов, обнародованных на портале Meteoagent.

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Вспышки на Солнце влияют на атмосферу Земли, возмущая ее. Так появляются геомагнитные бури. В настоящее время люди в большинстве своем жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцах и суставах и т.д.

Видео дня

До 22 мая магнитные бури будут слабыми – их мощность будет составлять только 2 балла. В основном люди не чувствуют их.

Уже с 23 числа начнется обострение, которое продлится до 26 мая. Однако расслабляться не следует, поскольку 28 мая ожидается метеоудар в 4 балла. Остальные дни будут спокойными.

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Как улучшить здоровье во время магнитных бурь

Важно соблюдать несколько простых советов по улучшению состояния здоровья:

1. Больше ешьте свежих сезонных фруктов и овощей. Они помогут организму напитаться витаминами, полезными кислотами и микроэлементами.

2. Помните, что нужно пить достаточно чистой воды. Вместо кофе выбирайте чай. или какао, которое лучше пить перед сном.

3. Питайтесь сбалансированно. Блюда должны содержать достаточное количество белка, углеводов, жиров. Ограничит потребление жареной, жирной пищи, а также фаст-фуда.

4. Откажитесь от алкогольных напитков, сигарет и кальяна.

5. Прогулки на свежем воздухе помогут лучше себя чувствовать. Регулярно проветривайте дом.

7. Контрастный душ поможет иметь крепкий сон. Важно достаточно отдыхать.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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