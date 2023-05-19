Краще підготуватися: незабаром Землю накриє чотириденна магнітна буря

У другій половині квітня атмосферу Землі сколихнуть потужні спалахи на Сонці. Це й спричинить виникнення магнітних бур.

Вже 23 травня розпочнеться чотириденний метеоудар. У метеочутливих людей, осіб похилого віку та з хронічними хворобами може відчуватися погіршення самопочуття.

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За даними Meteoagent, фахівці з'ясували, що найнебезпечнішим днем стане 24 травня. Потужність магнітної бурі становитиме 5 балів з 10. В інші три дні вони очікуються силою 4 бали.

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До 22 травня магнітні бурі будуть слабкими – їхня потужність становитиме тільки 2 бали. Здебільшого люди не відчувають їх.

Вже від 23 числа розпочнеться загострення, яке триватиме до 26 травня. Проте розслаблятися не треба, оскільки 28 травня очікується метеоудар в 4 бали. Інші дні будуть спокійними.

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

У цей час люди здебільшого скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

Важливо дотримуватися кількох простих порад для покращення стану здоров'я:

1. Надавайте перевагу свіжим сезонним фруктам та овочам. Вони допоможуть організму насититися вітамінами, корисними кислотами та мікроелементами.

2. Пийте достатньо чистої води. Замість кави обирайте чай, або ж какао, яке найкраще вживати перед сном.

3. Збалансоване харчування. Страви повинні містити достатню кількість білка, вуглеводів, жирів. Обмежте споживання смаженої, жирної їжі, а також фаст-фуду.

4. Відмовтеся від алкогольним напоям, цигаркам та кальяну.

5. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть краще почуватися. Регулярно провітрюйте дім.

7. Контрастний душ допоможе мати міцний сон. Важливо достатньо відпочивати.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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