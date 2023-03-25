Найкорисніший весняний суп з кропиви та кульбаби: покроковий рецепт

Весна – час не лише для частіших прогулянок на свіжому повітрі, а й для кулінарних експериментів. Адже за останні два тижні теплої погоди вже встигли повилазити паростки кропиви та кульбаби.

Саме у них міститься велика кількість вітамінів та корисних речовин, які допоможуть поновити організм після зими. Пропонуємо вам рецепт так званого "зеленого" супу, що не залишить вас байдужими до свого неймовірного смаку.

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Які продукти потрібно придбати:

Листя кропиви та кульбаби – 300 грамів

Картопля – 2 штуки

Цибуля ріпчаста – 1

Морква – 1

Курка – 300 грамів

Часник – 2 зубчики

Яйця – 3 штуки

Лавровий лист – 2 штуки

Сіль – ⅓ ч. л.

Чорний мелений перець – за бажанням

Як приготувати:

Зваріть бульйон з курки, дістаньте м'ясо та поріжте його, знову вкиньте у каструлю. Додайте у бульйон подрібнені цибулю, моркву та картоплю. Посоліть. Варіть на середньому вогні, доки овочі не стануть м'якими. Окремо зваріть яйця. Потім очистьте їх та або подрібніть на крупній терці, або переріжте навпіл. Кропиву та кульбабу гарно промийте та поріжте дрібно. Коли суп буде майже готовий – вкиньте до нього порізану зелень, подрібнені яйця й лавровий лист. За бажанням присипте перцем. Проваріть ще 5-7 хвилин і потім вичавіть у суп часник. Накрийте кришкою, аби суп настоявся та можете подавати до столу.

До речі, яйця у суп можна додавати вже при подачі - розрізане навпіл яйце викладіть у глибоку тарілку та зверху налийте суп.

Смачного!

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