Найкорисніший сніданок влітку: як приготувати салат з подорожником та кульбабою

Якщо у вас на городі ростуть подорожник та кульбаба, не спішіть їх викорінювати. Ці рослини можна вживати та готувати з них безліч страв.

Зокрема, подорожник має властивості, які можуть допомогти зняти подразнення та запалення в організмі. Він може бути корисним при лікуванні кашлю, запаленні дихальних шляхів, алергічних реакціях та інших запальних процесах.

Подорожник містить активні речовини, такі як флавоноїди та антиоксиданти. А певні сполуки, які містяться в подорожнику, можуть мати протимікробну дію. Ця рослина містить вітаміни (зокрема вітамін С і бета-каротин), мінерали (такі як калій, кальцій, магній та залізо) і інші поживні речовини, які можуть сприяти загальному здоров'ю.

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Кульбаба теж має багато поживних речовин. Вона є джерелом вітамінів, таких як вітамін A, C, K, E та B-комплекс, а також мінералів, включаючи калій, кальцій, залізо та магній.

На сніданок можна приготувати корисний та смачний салат з цих рослин. Головна умова – зібрати їх в екологічно чистому місці.

Як приготувати салат з подорожника та кульбаби:

Молоді листки подорожника та кульбаби – 400 грамів

Помідори (нарізані) – 100 грамів

Огірки (нарізані) – 100 грамів

Яйця варені й подрібнені – 2 шт.

Оливкова олія

Сіль і перець до свого смаку

Змішайте всі інгредієнти у великій мисці. Приправте оливковою олією, сіллю і перцем на смак.

А на обід спробуйте суп з подорожника:

Молоді листки подорожника (нарізані) - 300 грамів

Бульйон (овочевий або м'ясний) – 2 літри

Цибуля (нарізана) – 100 грамів

Морква (нарізана) – 200 грамів

Сіль і перець на смак

У каструлі з невеликою кількістю олії обсмажте цибулю і моркву декілька хвилин. Додайте бульйон і листки подорожника. Готуйте на середньому вогні приблизно 15-20 хвилин, доки листки не стануть м'якими. Приправте сіллю і перцем на смак.

Чай з подорожника:

Вам знадобляться сушені листки подорожника та окріп. Треба всього-на-всього столову ложку сушених й подрібнених листків подорожника залити окропом та настоювати протягом 10-15 хвилин. Чай з подорожника готовий до вживання. Лише процідіть його через ситечко й можете підсолодити медом.

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