Сантехнік пояснив, як правильно користуватися ручкою на радіаторі: багато людей помиляються

Більшість українців мають ручки збоку від своїх радіаторів і припускають, що вони використовуються для регулювання температури. Однак, за словами сантехніка, насправді клапани працюють не так.

Ручка збоку ваших радіаторів відома як термостатичний радіаторний клапан (TRV). Знання того, як правильно використовувати TRV, може допомогти заощадити гроші на рахунках, повідомляє Express.co.uk.

TRV може допомогти зменшити кількість газу, який потрібен котлу для нагрівання води в системі опалення. Натан Мартін-Ніколлс, сантехнік INHOUSE Plumbing and Heating, сказав, що одне з найпоширеніших запитань, яке йому задають, це те, що означають цифри на циферблаті радіатора.

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Більшість людей припускає, що цифри стосуються температури радіатора, але насправді це абсолютно невірно. Цифри насправді стосуються температури в кімнаті, а не температури радіатора.

TRV визначає температуру в кімнаті, а потім контролює, скільки гарячої води надходить у радіатор. Наприклад:

0 = 0°C (вимк.)

✱ = 7°C (зазвичай символ сніжинки або крапка)

1 = 10°C

2 = 15°C

3 = 20°C

4 = 25°C

5 = 30°C

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