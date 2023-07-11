СБУ залишила окупантів без "очей": кіберфахівці ліквідували комплекси спостереження росіян (відео)
Бійці Служби безпеки України беруть активну участь у захисті країни від окупантів. Зокрема, за минулий тиждень кіберфахівці ліквідували три російські прикордонні комплекси відеоспостереження.
Йдеться про комплекси модифікацій "Муром" та "Ківер". Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.
Зазначається, що росіяни використовували комплекси для цілодобового стеження за територією України та переміщенням українських військових. Також окупанти могли за допомогою комплексів коригувати артилерію.
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"Також наші бійці знищили два танки, а снайпери влучними пострілами нейтралізували декілька російських окупантів", – вказали в СБУ.
На відео видно, як дрони-камікадзе підлітають до цілі та знищують її. На наступних кадрах показано, як українські бійці знищили два танки, а снайпери ліквідували декілька російських бойовиків.
Точний час та місце завдання ударів не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.
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