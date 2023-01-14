Щасливій долі цих чотирьох знаків зодіаку сприятиме транзит Сатурна у січні

Прихід Сатурна у Водолії вплине на всі 12 знаків зодіаку. Ця планета контролює ритм нашого життя, представляючи час і дію.

Ми повинні бути обережними щодо наших дій і рішень, оскільки Сатурн увійде у Водолія 17 січня 2023 року. Астрологи розповіли, як планета вплине на кожен знак зодіаку.

Овен

Дайте волю лідеру в собі та підготуйтеся до лідерства, будь то робота, бізнес чи світські заходи. Зайняття соціальною справою або підтримка пригноблених допоможе вам сяяти. Чим більше ви залишатиметеся ізольованими чи ображеними на своїх начальників, тим далі ви будете повертатися назад.

Телець

Не шукайте комфорту, це час для того, щоб вирішувати справи прямо. Ваші зусилля будуть широко оцінені через вашу амбітність. Коли ви переслідуєте свої амбіції та берете участь у владних іграх, не зловживайте цим, щоб працювати проти тих, хто перебуває на нижньому рівні соціальної драбини. Залишайтеся скромними та приземленими.

Близнюки

Знайте, що є правильним з моральної та етичної точки зору, і підходьте до речей з почуттям справедливості. Крім того, знайте свої межі, оскільки ви розширите свій кругозір і уникнете будь-яких нереалістичних припущень.

Рак

Ви протистоятимете труднощам і добре працюватимете, коли на вас покладуть відповідальність виконувати нездійсненне або складне завдання. На особистому рівні будьте врівноважені та культурні, та прагніть глибше зрозуміти роботу сексуальності. Потурання гніву, розчарування та маніпуляції можуть бути причиною вашого падіння.

Лев

Ви досягнете найбільшого успіху, коли будете брати участь у громадській чи суспільній діяльності. Удосконалюйте свій такт і дипломатичні здібності, щоб знайти постійні рішення ваших проблем. Якщо ви зможете заручитися підтримкою свого романтичного партнера, то половина справи виграно. Створіть новий бізнес або шукайте співпрацю.

Діва

Ви повинні заглибитися у свої дії. Уникайте погоджуватися на спрощені відповіді. Натомість відточуйте свої критичні здібності, щоб покращити себе та світ навколо вас. Дізнайтеся якомога більше про покращення свого здоров’я та самопочуття. Важливо не зациклюватися на недоліках, інакше це може призвести до конфлікту.

Терези

Креативність та інноваційність допоможуть вам подолати будь-які труднощі. Вірте в силу любові та довіряйте людям такими, якими вони є. Це допоможе вам залучити позитив і достаток. Цінуйте розваги та пристрасть.

Скорпіон

Організуйте будинок. Витратьте час і зусилля, щоб зробити домашні справи корисним досвідом. Зосередження на своєму щасті та пошук нових способів бути щасливими приведе вас до нових вимірів життя. Дотримання сімейних традицій і шанування предків має велике значення.

Стрілець

Знайдіть нові способи самовираження, оскільки старі способи більше не працюватимуть. Розвивайте пристрасть до будь-якої форми спілкування, будь то письмо, навчання, спів або комп’ютерні мови. Не пригнічуйте свої думки і знайдіть спосіб їх виразити. Дозвольте вашим молодшим братам і сестрам вести вас, оскільки це допоможе вам досягти успіху.

Козеріг

Слідкуйте за своїми активами та захищайте те, що важливо для вашого виживання. Потім створюйте свої резерви та дивіться, як примножуються ваші активи. Змініть спосіб життя та покращте його. Не цурайтеся сімейних обов'язків, це піде вам на користь.

Водолій

Вам потрібно радикально змінити спосіб мислення, почуття та зв’язок із зовнішнім світом. Не варто пригнічувати себе, аналізуючи життєві ситуації. Проблеми з невпевненістю та самовпевненістю, які ви відчували в минулому, тепер допоможуть вам стати динамічною особистістю. Вірте у свої здібності.

Риби

Вирівняйте свої духовні та матеріальні бажання та прийміть зміни. Ви отримаєте велику силу розуміння того, що плануєте зробити. Додайте елемент духовності до всього, що ви робите, це приведе вас до правильного місця у житті. Будьте чуйними до потреб інших і діліться тим, що маєте з іншими.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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