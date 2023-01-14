Счастливой судьбе этих четырех знаков зодиака будет способствовать транзит Сатурна в январе

Приход Сатурна в Водолее повлияет на все 12 знаков зодиака. Эта планета контролирует ритм нашей жизни, представляя время и действие.

Мы должны быть осторожны в отношении наших действий и решений, поскольку Сатурн войдет в Водолея 17 января 2023 года. Астрологи рассказали, как планета повлияет на каждый знак зодиака.

Овен

Дайте волю лидеру в себе и подготовьтесь к лидерству, будь то работа, бизнес или светские мероприятия. Занятие социальным делом или поддержка угнетенных поможет вам сиять. Чем больше вы будете оставаться изолированными или обиженными на своих начальников, тем дальше вы будете возвращаться назад.

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Телец

Не ищите комфорта, это время для того, чтобы решать дела прямо. Ваши усилия будут широко оценены из-за вашей амбициозности. Когда вы преследуете свои амбиции и участвуете во властных играх, не злоупотребляйте этим, чтобы работать против тех, кто находится на нижнем уровне социальной лестницы. Оставайтесь скромными и приземленными.

Близнецы

Знайте, что правильно с моральной и этической точки зрения, и подходите к вещам с чувством справедливости. Кроме того, знайте свои пределы, поскольку вы расширите свой кругозор и избежите каких-либо нереалистичных предположений.

Рак

Вы будете противостоять трудностям и будете хорошо работать, когда на вас возложат ответственность выполнять невыполнимую или сложную задачу. На личном уровне будьте уравновешены и культурны, и старайтесь глубже понять работу сексуальности. Попустительство гнева, разочарования и манипуляции могут быть причиной вашего падения.

Лев

Вы добьетесь наибольшего успеха, когда будете участвовать в общественной или общественной деятельности. Совершенствуйте свой такт и дипломатические навыки, чтобы найти постоянные решения ваших проблем. Если вы сможете заручиться поддержкой своего романтического партнера, то половина дела выиграна. Создайте новый бизнес или ищите сотрудничество.

Дева

Вы должны углубиться в свои действия. Избегайте согласия на упрощенные ответы. Оттачивайте свои критические способности, чтобы улучшить себя и мир вокруг вас. Узнайте как можно больше об улучшении своего здоровья и самочувствия. Важно не зацикливаться на недостатках, в противном случае это может привести к конфликту.

Весы

Креативность и инновационность помогут вам справиться с любыми трудностями. Верьте в силу любви и доверяйте людям такими, какие они есть. Это поможет вам привлечь позитив и изобилие. Цените развлечения и страсть.

Скорпион

Организуйте дом. Потратьте время и усилия, чтобы сделать домашние дела полезным опытом. Сосредоточение на своем счастье и поиск новых способов быть счастливым приведет вас к новым измерениям жизни. Соблюдение семейных традиций и уважение предков имеет большое значение.

Стрелец

Найдите новые способы самовыражения, поскольку старые способы больше не будут работать. Развивайте страсть к любой форме общения, будь то письмо, обучение, пение или компьютерные языки. Не удручайте свои мысли и найдите способ их выразить. Позвольте вашим младшим братьям и сестрам вести вас, поскольку это поможет вам добиться успеха.

Козерог

Следите за своими активами и защищайте то, что важно для вашего выживания. Затем создавайте свои резервы и смотрите, как умножаются ваши активы. Измените образ жизни и улучшите его. Не сторонитесь семейных обязанностей, это пойдет вам на пользу.

Водолей

Вам нужно радикально изменить образ мышления, чувства и связи с внешним миром. Не стоит угнетать себя, анализируя жизненные ситуации. Проблемы с неуверенностью и самоуверенностью, которые вы испытывали в прошлом, теперь помогут стать динамичной личностью. Верьте в свои способности.

Рыбы

Выровняйте свои духовные и материальные желания и примите изменения. Вы получите большую силу понимания того, что вы планируете сделать. Добавьте элемент духовности ко всему, что вы делаете, это приведет вас к правильному месту жизни. Будьте отзывчивы к нуждам других и делитесь тем, что имеете с другими.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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