Сьогодні очікується семибальна магнітна буря: як вберегтися

Коли магнітні бурі у вересні 2023 та як покращити самопочуття

У п'ятницю, 15 вересня, Землю накриє одна з найсильніших за місяць магнітних бур. Її потужність становитиме 7 балів з 10.

За даними Meteoagent, небезпечний період продовжиться і протягом кількох наступних днів. Так, 16-18 вересня потужність магнітних бур становитиме 6 балів з 10.

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Варто пам'ятати, що прогнози вчених можуть змінюватися в залежності від ситуації на Сонці та впливу сонячних спалахів на атмосферу Землі.

Магнітні бурі 2023 - магнітні бурі у вересні 2023 року

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

1. Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

2. Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

3. Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

4. Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

5. Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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