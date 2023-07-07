"Секретна функція": Як значно прискорити роботу смартфона на Android

Можливо, багатьом знайома ситуація, коли деякий час після придбання смартфона його продуктивність знижується, а додатки запускаються повільніше. Але не всі знають, що в операційній системі Android існує прихований режим розробника, який можна використовувати для покращення продуктивності пристрою і зробити його більш швидкодіючим.

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Як прискорити смартфон на Android?

Щоб отримати доступ до прихованих опцій Android, перейдіть до "Налаштування" і відкрийте розділ "Про телефон" – "Про програмне забезпечення". Далі знайдіть розділ "Номер збірки" і тапніть на нього 7 разів поспіль. Система кілька разів сповістить вас про поточний стан активації режиму розробника, після чого повідомить, що режим успішно активовано.

Поверніться до попередньої сторінки налаштувань і ви помітите, що з'явився новий пункт меню під назвою "Параметри розробника".

Тепер ви зможете самостійно керувати роботою свого смартфона і налаштовувати різні системні параметри. Особливо цікавими є приховані настройки графічного прискорювача.

Кожен додаток може оброблятися або основним процесором, або графічним прискорювачем, і це залежить від конкретного додатка. Проте, за допомогою режиму розробника можна вимусити смартфон використовувати більше свого ресурсу.

Додатки на смартфонах можуть опрацьовуватися або основним процесором, або графічним прискорювачем – це залежить від конкретного пристрою. Але за допомогою режиму розробника можна змусити смартфон обробляти всі додатки за допомогою графічного прискорювача. Це дозволяє зменшити навантаження на основний процесор при використанні додатків.

Необхідний параметр знаходиться в розділі "Апаратне прискорення візуалізації", але назва цього параметра може відрізнятися залежно від версії операційної системи Android. Після входу в цей розділ, потрібно поставити прапорець біля пункту "Активувати прискорення графічного процесора". Також можна встановити прапорці біля пунктів "Вимкнути апаратне наложення" і "Увімкнути 4X MSAA".

Ще один спосіб прискорити роботу свого смартфона в режимі розробника - змінити налаштування анімації в розділі "Відображення" (друге зображення).

За замовчуванням в операційній системі Android параметри "Анімація вікон", "Анімація переходів" і "Тривалість анімації" встановлені на значення "1X". Рекомендується зменшити ці значення до "0.5X" або повністю вимкнути анімацію. Зменшення часу переходу між вікнами візуально збільшить швидкість відкриття додатків на смартфоні.

Отже, за допомогою активного використання ресурсів процесора, графічного прискорювача і оперативної пам'яті ми можемо прискорити роботу смартфона.

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