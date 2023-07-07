"Секретная функция": Как значительно ускорить работу смартфона на Android

Возможно, многим знакома ситуация, когда некоторое время после покупки смартфона его производительность снижается, а приложения запускаются медленнее. Но не все знают, что в операционной системе Android существует скрытый режим разработчика, который можно использовать для улучшения производительности устройства и сделать его более быстродействующим.

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Как ускорить смартфон на Android?

Чтобы получить доступ к скрытым опциям Android, перейдите к "Настройки" и откройте раздел "О телефоне" - "О программном обеспечении". Далее найдите раздел "Номер сборки" и топните на него 7 раз подряд. Система несколько раз известит вас о текущем состоянии активации режима разработчика, после чего сообщит, что режим успешно активирован.

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Вернитесь к предыдущей странице настроек и вы заметите, что появился новый пункт меню под названием "Параметры разработчика".

Теперь вы сможете самостоятельно управлять работой своего смартфона и настраивать разные системные параметры. Особенно интересны скрытые настройки графического ускорителя.

Каждое приложение может обрабатываться либо основным процессором, либо графическим ускорителем, и это зависит от конкретного приложения. Однако с помощью режима разработчика можно вынудить смартфон использовать больше своего ресурса.

Приложения на смартфонах могут прорабатываться либо основным процессором, либо графическим ускорителем – это зависит от конкретного устройства. Но с помощью режима разработчика можно заставить смартфон обрабатывать все приложения с помощью графического ускорителя. Это позволяет снизить нагрузку на основной процессор при использовании приложений.

Необходимый параметр находится в разделе "Ускорение визуализации", но название этого параметра может отличаться в зависимости от версии операционной системы Android. После входа в этот раздел, нужно поставить флажок у пункта "Активировать ускорение графического процессора". Также можно установить флажки рядом с пунктом "Отключить аппаратное наложение" и "Включить 4X MSAA".

Еще один способ ускорить работу своего смартфона в режиме разработчика – изменить настройки анимации в разделе "Отражение" (второе изображение).

По умолчанию в операционной системе Android параметры "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Продолжительность анимации" установлены на значение "1X". Рекомендуется уменьшить эти значения до "0.5X" или полностью отключить анимацию. Уменьшение времени перехода между окнами зрительно увеличит скорость открытия приложений на смартфоне.

Итак, посредством активного использования ресурсов процессора, графического ускорителя и оперативной памяти мы можем ускорить работу смартфона.

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