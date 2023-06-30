Секрети тайм-менеджменту: чотири поради для тих, хто нічого не встигає

Сучасний світ – це невпинна гонка, в якій потрібно встигнути все: попрацювати, зайнятись спортом, зробити пости у соцмережі та відпочити. І бажано робити це якнайкраще. Щоб не загубитись у шаленому ритмі, опануйте багатозадачність.

Правильно розподіляйте завдання на день

Щоб ввечері був час ще для чогось, окрім роботи – плануйте всі найважливіші та найважчі справи на ранок, коли ваша голова буде світла, а ви не втомлені.

Чергуйте один вид роботи з іншим

Багатозадачність – це про виконання кількох справ одночасно, а не про перескакування з однієї незакінченої справи на іншу, розбавляючи це балачками з колегами. Перемикайтеся з завдання на завдання лише тоді, коли це вас не відволікає.

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Стежте за концентрацією

Концентрація є запорукою успішно виконаної роботи. Якщо ви будете робити кілька справ одночасно, але неякісно, краще зупиніться на одній, але приділіть їй максимум уваги.

Пам'ятайте про якість

Виконати багато роботи упівсили – не про багатозадачність, а про недбалість. Навчіться тримати баланс між якістю і кількістю: так робота буде виконуватись швидше, хоча б з тієї причини, що вам не доведеться виправляти помилки.

Нагадаємо, ми вже писали про небезпеку токсичної продуктивності.

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