Токсична продуктивність: чим загрожує 'досягаторство'

Токсична продуктивність - це форма діяльності, яка завдає шкоди організму та психологічному стану людини. Сутність полягає в невмінні відпочивати, брати відпустки, дозволяти собі вихідні та перерви. Токсична продуктивність змушує людину постійно працювати, брати на себе надмірне навантаження, недооцінювати свої фізичні можливості, намагатися виконувати все на рівні ідеальності, лише для того, щоб показати хороші результати колегам та керівництву.

Головна небезпека полягає в ризику вигорання, хронічній втомі та розвитку різних захворювань. Варто зазначити, що термін "токсична продуктивність" може застосовуватися не лише до професійної діяльності, а й до загального способу життя.

Ознаки надмірної продуктивності

Ви постійно берете на себе додаткову роботу, відмовляючись від допомоги та не просите додаткового відпочинку. Ваша готовність допомогти і брати на себе більше завдань ніколи не зменшується.

Ви відмовляєтесь від тренування, йоги, прогулянок з дітьми або друзями через постійні затримки на роботі. Ці важливі аспекти життя поступово витісняються з пріоритетів.

Ви не відчуваєте потреби у відпочинку. Навіть після напруженого дня роботи, коли вже можна розслабитися та піти раніше спати, ви продовжуєте виконувати завдання, що завжди випереджають вас.

Ви постійно відчуваєте провину за недостатню продуктивність і незадоволені своїми результатами. Незалежно від того, наскільки багато ви досягаєте, завжди здається, що цього недостатньо, і ви маєте постійно докладати зусиль.

Ви працюєте виключно з метою заробити грошей, показати усім, який ви молодець. Ви вже забули, коли востаннє робили щось для свого задоволення.

Ви відчуваєте постійну втому та апатію.

У вас погіршуються стосунки з партнером через постійну зайнятість.

Варто пам'ятати, що постійний наплив робочих завдань та недостатній відпочинок можуть мати токсичний вплив на фізичне та емоційне здоров'я. Необхідно знайти баланс між працею і відпочинком, дозволяючи собі відпустки, щоб піклуватися про своє самопочуття та благополуччя.

Як боротися з токсичною продуктивністю

Плануйте та слідуйте графіку. Складайте план завдань на день, в якому є перерви.

Не навантажуйте себе величезною кількістю справ та не допомагайте комусь, якщо самі нічого не встигаєте.

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Встановіть рамки. У неробочий час не приймайте дзвінки та повідомлення з роботи.

Подумайте, що вас цікавить ще окрім роботи. Можливо, є якесь хобі чи захоплення. Час ними зайнятись.

Не концентруйтесь на успіхах колег та друзів. Кожен йде своїм шляхом. Краще порівнюйте себе із собою вчорашнім. Ви простежите зростання.

Знайдіть свої сильні сторони, хваліть себе. Нерідко надмірна продуктивність з’являється, через почуття вини, що ви недостаньо хороші.

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