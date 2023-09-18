Сім побутових приладів, які найбільше "качають" кіловати у вашому домі

Які побутові прилади найбільше споживають електроенергії - поради, як заощадити на комуналці

У кожному домі люди мають чимало різних побутових приладів, які не завжди використовують. В режимі очікування вони продовжують збільшувати ваші рахунки за електроенергію.

Проте є сім пристроїв, які при використання "тягнуть" найбільше кіловатів. Про це пише Sante Plus.

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1. Радіатори та система опалення споживають понад 30% електроенергії.

2. Водонагрівач – від 10 до 15% споживання електроенергії.

3. Холодильник та морозильник – від 4 до 5%.

4. Пральна машина та сушильна машина – до 5% споживання електроенергії.

5. Освітлювальні прилади – від 2 до 3%.

6. Кухонна техніка – від 1 до 2%.

7. Комп'ютери та обладнання – 1%.

Поради щодо зниження енергоспоживання

Якщо ви хочете скоротити споживання електроенергії вдома, ось кілька порад, яких треба дотримуватися:

Замініть старі лампи на ефективні та економічні світлодіодні лампи.

Вимикайте світло, коли виходите з кімнати.

Від'єднайте зарядні пристрої, що не використовуються, від розетки або подовжувача.

Купуючи майбутні електроприлади, зверніть увагу на їхню енергоефективність.

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