Сім корисних порад організації економного весілля: як зробити гарне свято та не збанкрутувати

Весілля – дуже дорогий захід і багато пар відмовляються від його проведення, обмежуючись розпискою в колі рідних. Якщо ви мрієте про весілля, але при цьому хочете заощадити, UaPortal дасть дієві поради.

Образ нареченої

Найважливіший день для нареченої починається із зачіски та макіяжу. Зараз майстри беруть за весільний макіяж та зачіску доволі великі суми, тому, якщо у вас звісно немає подруги- візажиста чи перукаря, можна створити весільний образ самостійно. В інтернеті є безліч відеоуроків створення макіяжу та укладки різного ступеню складності. Потренуйтесь кілька разів і результат буде не гіршим, ніж від рук майстра.

Лайфхак: якщо вирішили йти до майстра, не кажіть, що вам потрібний весільний макіяж чи зачіска. Попросіть зробити святкову/вечірню версію. Такий варіант точно обійдеться дешевше в 1,5 - 2 рази. Є один нюанс: весільний макіяж стійкіший, але якщо ви не плануєте потужного гуляння, підійде і вечірній.

Сукню нареченої можна придбати під час розпродажу.

Весільні магазини часто влаштовують розпродажі залишків, відчутно опускаючи ціну. Тому, дізнайтесь про розпродажі у магазинах та вирушайте на шопінг.

Проведіть виїздну церемонію

Тут включіть свою фантазію та оформіть місце проведення за вашим смаком. Підключіть родичів та друзів. Таким чином можна буде зекономити велику суму на весільних декораторах. У мережі зараз є безліч ідей для декорування фотозони та виїздної церемонії. А стільці, столи для фуршету і скатертини можна попросити у ресторані, де будете проводити бенкет.

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Замість тамади візьміть друга з хорошим почуттям гумору

Також, щоб розважити гостей, можна облаштувати мольберт і попросити присутніх залишити на папері свої побажання.

Банкет

Тут радимо не економити. Розраховуйте, що на одного гостя доведеться витратити мінімум тисячу гривень без алкоголю. Єдиний варіант економії у цьому випадку – запросити менше гостей.

Флористика

Теж вартісна частина весілля, тому, попросіть друзів принести з собою живі троянди і ними декоруйте бенкетний зал. Пам‘ятайте – найдорожче емоції, які ви пронесете через усе життя.

Нагадаємо, ми вже писали про 10 речей, які не можна робити напередодні весілля.

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