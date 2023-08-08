Мережу вразили фото яскравого заходу сонця у Києві

Захід сонця та веселка у Києві 8 серпня

8 серпня соціальні мережі в Україні захопила хвиля вражаючих фотографій яскравого заходу сонця над Києвом та гарної веселки, після кількох днів майже 40 градусів спеки з'явилась прохолода. Ці неповторні кадри вразили користувачів своєю неймовірною красою та магічною атмосферою.

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Фотографії демонструють небо, забарвлене в найрізноманітніші відтінки від пастельних рожевих до глибоких червоних та помаранчевих кольорів, а також неймовірної краси веселку.

За словами очевидців, незвичайно яскравий захід сонця здавався ніби образом з якоїсь фантастичної казки чи науково-фантастичного фільму. Місто Київ, вкрите вечірніми променями, створювало неймовірно романтичний та загадковий настрій.

Такий яскравий захід сонця став не лише прекрасним подарунком від природи для киян та гостей міста, але й нагадав нам, що найбільші дива часто приховані у найпростіших речах.

Нагадаємо, за рішення щодо заміни герба на монументі "Батьківщина-мати" українці ухвалювали голосуванням у "Дії".

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