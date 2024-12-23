Північна Корея планує постачати дрони-камікадзе та розгорнути війська у РФ – керівництво Південної Кореї

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), Північна Корея, ймовірно, готується відправити додаткові війська та військову техніку до Росії. Це може включати й безпілотники-камікадзе, які використовуватимуться для підтримки російської агресії проти України.

За інформацією JCS, Північна Корея вже направила тисячі своїх військових для участі у війні на боці Росії. Згідно з оцінками південнокорейської розвідки, загальні втрати північнокорейських військовослужбовців у цьому конфлікті становлять приблизно 1100 осіб. Про це пише Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS).

"Розвіддані свідчать, що КНДР планує ротацію або збільшення кількості своїх військових у Росії, а також продовжує постачати 240-міліметрові ракетні установки і 170-міліметрову самохідну артилерію".

Військові також повідомляють, що є ознаки розгортання виробництва безпілотників-камікадзе, які вперше були представлені під час інспекції Кім Чен Ина в листопаді.

JCS вважають, що такі дії Північної Кореї спрямовані на отримання практичного досвіду ведення війни та модернізацію систем звичайного озброєння.

Минулого місяця північнокорейські ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за тестуванням дронів-камікадзе й закликав до їхнього масового виробництва. Безпілотники вважаються ефективною та відносно дешевою зброєю сучасної війни.

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Хоча зараз Північна Корея фокусується на підтримці Росії та управлінні внутрішньою ситуацією перед важливим партійним з’їздом наприкінці року, JCS не виключають, що країна може здійснити військову провокацію. Зокрема, йдеться про можливий запуск балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.

"Через зобов’язання перед Росією КНДР, ймовірно, уникатиме створення нових фронтів напруженості, які можуть погіршити її становище".

Українські сили спеціальних операцій нещодавно ліквідували трьох північнокорейських військових у Курській області Росії. Було вилучено їхні документи, які мають ознаки підробки. Експерти припускають, що Росія використовує такі документи, аби приховати присутність військових із КНДР.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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