Сезон альткоїнів може зіткнутися з різким падінням, попереджає венчурний капіталіст

Альткоїн-ринок демонструє значні прибутки після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, але все більше з’являється побоювань щодо можливих різких корекцій. Фелікс Хартманн, керуючий партнер Hartmann Capital, попереджає, що поточний імпульс може ослабнути, що призведе до суттєвих коливань.

Попередження щодо фіксації прибутків

Хартманн вважає, що ралі альткоїнів може досягати свого піку, оскільки інституційні інвестори та венчурні капіталісти (VCs) починають активно фіксувати прибутки. У своєму пості на X (раніше Twitter) від 7 грудня він зазначив:

"Трейдери можуть залишатися ірраціональними, але ми досягли точки, де команди та венчурні інвестори починають активно продавати."

Хартманн також підкреслив високі фінансові ставки у ринку альткоїн-ф’ючерсів, які зараз перевищують 100% річних. Він пояснив, що останні цінові рухи були зумовлені здебільшого торгівлею з плечем, а не спотовою активністю, додавши:

"Коли імпульс ослабне, на нас чекають різкі падіння. Наступна фаза буде жорсткою."

Прибутки альткоїнів та історичні прецеденти

За даними CoinMarketCap, серед найбільш успішних альткоїнів з 1 листопада — Hedera (HBAR) з приростом 99,31%, Iota (IOTA), що виросла на 79,61%, та JasmyCoin (JASMY) з ростом 72,47%. Проте історичні дані закликають до обережності.

Наприклад, у 2021 році ринок альткоїнів зазнав значних втрат після стрімкого зростання. Solana (SOL) досягла $248,36 у листопаді 2021 року, але впала на 64% до $89 у січні 2022 року. XRP також знизився на 51% за той самий період.

Протилежні думки серед трейдерів

Хоча Хартманн передбачає падіння, інші трейдери залишаються оптимістичними щодо тривалості сезону альткоїнів. Анонімний трейдер Mikybull Crypto припустив, що сезон альткоїнів може тривати до березня 2024 року, називаючи поточний період "лише початком".

Інший трейдер, Sensei, підкреслив, що домінування біткоїна — ключовий показник для продуктивності альткоїнів — знизилося на 7,88% за останні 30 днів до 55,11%, за даними TradingView.

Зростаючі фінансові ставки: двосічний меч

Дані CoinGlass показують, що ставки на ф’ючерсах значно зросли, і трейдери платять від 4% до 6% щомісяця, щоб утримувати позиції з плечем. Хоча ці витрати є прийнятними під час зростання, вони можуть швидко знищити маржу у випадку застою чи падіння ринку.

Поки триває сезон альткоїнів, ринок стикається з розбіжними поглядами. Одні очікують подальшого зростання, інші попереджають про ризики фіксації прибутків і надмірної залежності від плеча. Трейдерам слід бути пильними в умовах можливої волатильності.

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