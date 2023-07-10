Шашлик з кабачків у банках: як зробити оригінальну консервацію на зиму

Як законсервувати кабачки на зиму, що нагадують за смаком шашлик

У період кабачкового сезону важливо не тільки насолодитися свіжими овочами, але й підготувати заготовки на зиму. Якщо ви вже закрили кабачкову ікру, пропонуємо вам ще один популярний варіант консервації – кабачки на зиму зі смаком шашлику.

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Інгредієнти (на 4 банки по 0,5 л):

Кабачки (2,5 кг)

Цибуля ріпчаста (0,5 кг)

Часник (головка)

Олія (60 мл)

Оцет (50 мл)

Приправа для шашлику (30 г)

Сіль (1 ст. л.)

Цукор (2 ст. л.)

Приготування:

Ретельно промийте кабачки під проточною водою і просушіть їх паперовими рушниками. Наріжте їх на кружечки товщиною приблизно 0,5 см; Складіть нарізані кабачки в глибоку миску і залийте олією. Перемішайте руками, щоб олія рівномірно розподілилася по всіх кабачках. Розігрійте сковороду і обсмажте кабачки до золотавого кольору; Очистіть цибулю від лушпиння і наріжте її на півкільця товщиною 0,5 см. Натріть часник на тертці або пропустіть через прес; Змішайте всі інгредієнти. У великій мисці розмістіть обсмажені кабачки, цибулю та часник. Посипте сіллю, цукром і приправою для шашлику, а також додайте оцет. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти добре поєдналися. Поставте під прес в холодильник на 6 годин або на ніч, якщо готуєте ввечері; Підготуйте банки наступного ранку. Ретельно вимийте їх і простерилізуйте. Дістаньте кабачки з холодильника і розкладіть по банках, добре ущільнюючи їх. Закрийте кришками; Продовжуйте процес стерилізації. На дно каструлі розкладіть марлю і помістіть банки на неї. Залийте воду до середини банок. Поставте на вогонь і варіть протягом 20 хвилин. Закатайте банки, переверніть їх догори і укрийте теплим пледом. Після остигання поставте банки в темне прохолодне місце.

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