Шашлык из кабачков в банках: как сделать оригинальную консервацию на зиму

В период кабачкового сезона важно не только насладиться свежими овощами, но и приготовить заготовки на зиму. Если вы закрыли кабачковую икру, предлагаем вам еще один популярный вариант консервации – кабачки на зиму со вкусом шашлыка.

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Ингредиенты (на 4 банка по 0,5 л):

Кабачки (2,5 кг)

Лук репчатый (0,5 кг)

Чеснок (головка)

Масло растительное (60 мл)

Уксус (50 мл)

Приправа для шашлыка (30 г)

Соль (1 ст. л.)

Сахар (2 ст. л.)

Приготовление:

Тщательно промойте кабачки под проточной водой и просушите их бумажными полотенцами. Нарежьте их на кружочки толщиной примерно 0,5 см; Сложите нарезанные кабачки в глубокую миску и залейте растительным маслом. Перемешайте руками, чтобы масло равномерно распределилось по всем кабачкам. Разогрейте сковороду и обжарьте кабачки до золотистого цвета; Очистите лук от шелухи и нарежьте ее на полкольца толщиной 0,5 см. Натрите чеснок на терке или пропустите через пресс; Смешайте все ингредиенты. В большой миске разместите обжаренные кабачки, лук и чеснок. Посыпьте солью, сахаром и приправой для шашлыка, а также добавьте уксус. Тщательно размешайте, чтобы все ингредиенты хорошо сочетались. Поставьте под пресс в холодильник на 6 часов или ночью, если готовите вечером; Подготовьте банки на следующее утро. Тщательно вымойте их и простерилизуйте. Достаньте кабачки из холодильника и разложите по банкам, хорошо уплотняя их. Закройте крышками; Продолжайте процесс стерилизации. На дно кастрюли разложите марлю и поместите банки на нее. Залейте воду до середины банок. Поставьте в огонь и варите в течение 20 минут. Закатайте банки, переверните их вверх и укройте тёплым пледом. После остывания поставьте банки в темное прохладное место.

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