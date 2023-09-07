Шеф кухар поділився десятьма кулінарними лайфхаками, які піднесуть ваші страви на новий рівень

Що відрізняє звичайного кухаря-аматора від професіонального шефа? Секретні лайфхаки, здається, дуже прості, але на практиці вони можуть зробити звичайні продукти справжніми кулінарними шедеврами.

Читайте також: П'ять дешевих та дієвих способів прочистити каналізацію: один з них краще проводити вночі

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розкриває свої улюблені професійні "фішки" для сайту Shuba.

1. Загальна Порада: М'ясо для Смаження

Ніколи не смажте стейк щойно вийнявши його з холодильника. Щоб досягти ідеального результату, м'ясо повинно бути кімнатної температури перед смаженням.

2. Домашнє Мигдалеве Молоко:

Ви можете приготувати мигдалеве молоко вдома. Просто замочіть мигдалі у воді на ніч, зніміть шкірку, перетріть мигдалі у блендері і процідіть. А залишки мигдалю можна використовувати для створення мигдалевої пасти, яка стане основою для марципанів та інших ласощів.

3. Відновлення Вчорашнього Пюре:

Якщо у вас залишилося вчорашнє пюре, його можна легко "відновити". Прогрійте пюре, поступово додаючи бульйон, вершкове масло та тертий сир. Результатом буде нова і надзвичайно смачна страва.

4. Арахісовий Соус у Рецепті:

Арахісовий соус можна приготувати за 3 хвилини: змішайте арахісову пасту, яблучний сік та олію розторопші. Цей соус підходить до м'яса, риби, овочів та різних салатів.

5. Використання насіння кавуна:

Не викидайте насіння від кавуна, оскільки вони містять багато корисних мікроелементів. Ви можете підсушити їх в духовці та додавати до різноманітних салатів, аналогічно до насіння гарбуза, соняшника або кунжуту.

6. Ефективне Миття Овочів:

Найкращий спосіб добре помити овочі – занурити їх у миску з водою і додати трохи оцту. Це гарантує надійне очищення, набагато ефективніше, ніж просте миття під проточною водою.

7. Правильне Використання Вершкового Масла:

Не смажте овочі та інші продукти на вершковому маслі безпосередньо з пачки. Щоб зберегти страву корисною, спочатку розтопіть масло, процідіть його, а потім смажте на ньому.

8. Різання Болгарського Перцю:

Щоб швидко і рівномірно нарізати болгарський перець, зріжте верхню та нижню частини, розріжте уздовж, відкрийте його, видаліть насіння і зріжте частину з плодоніжкою на соломкою чи кубиками.

9. Вибір Рису для Страв:

Для азійських страв вибирайте довгозернистий рис, а для ризото – круглий. Рис арборіо є найкращим вибором для ризото.

10. Використання Качани Капусти, Гички та Лушпиння Від Овочів:

Не викидайте качани капусти, гичку та лушпиння від овочів, оскільки вони можуть стати основою для найсмачніших овочевих бульйонів.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!