Шеф-кухар показав, як приготувати ідеальні яйця-пашот за допомогою черпака

Чимало людей не вміють варити яйця-пашот, щоб вони тримали форму та не були крутими. Шеф-кухар вразив соціальні мережі після того, як показав процес приготування ідеального яйця-пашот.

Для цього знадобиться черпак з нержавіючої сталі. Порада надійшла від шеф-кухаря з TikTok @half_batch_baking.

Спершу варто нагріти черпак, потримавши його над киплячою водою. Тоді треба налити невелику кількість олії. Тим часом кухар залишає розбите яйце на кілька секунд на сито, щоб видалити зовнішній шар яєчного білка.

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"Попереднє нагрівання черпака та додавання гарячої олії запобіжить зв’язуванню білків з атомами в металі та просто один з одним", – пояснює кухар.

Так яйце не прилипатиме до черпака та легко "вислизне" з нього. Декілька глядачів відзначили, що ця техніка виключає оцет, мабуть, тому, що оцет швидше зміцнює білки, що може переварити оболонку яйця до того, як жовток буде готовий.

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