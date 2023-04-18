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Здоров'я

Шість продуктів, які уповільнять старіння і дозволять довше залишатися молодим

Дутік Катерина

Які продукти суттєво омолоджують організм

Чи не кожен хоче залишатися красивим та молодим. Завдяки деяким продуктам можна уповільнити процес старіння.

Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instagram. За її словами, обов'язково до свого раціону треба додати горіхи, лососину, авокадо, помідори, чорницю та гіркий шоколад.

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Які продукти затримують старіння

Нутриціолог назвала корисні продукти, які здатні омолодити організм:

1. Лосось – чемпіон по місткості омега-3 жирних кислот. Ці речовини дозволяють організму довше залишатися молодим та повільніше старіти.

2. Горіхи містять не лише жирні кислоти, але й клітковину, яка покращує обмін речовин та білок, який потрібен для пружності шкіри.

3. Авокадо містить багато мононасичених жирів, які підтримують рівень цукру в крові та допомагають позбавитись тяги до солодкого.

4. Помідори допомагають організму боротись з запальними процесами завдяки лікопіну, який контролює рівень поганого холестерину.

5. Чорниця. У цій ягоді міститься велика кількість поліфенолу, який може виводити з організму вільні радикали та зупиняти процеси старіння на етапі зародження.

6. Гіркий шоколад також допомагає боротися зі старінням.

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Корисні звички, які допоможуть залишатися молодим та здоровим

Для серця буде корисним, якщо щодня хоча б 15 хвилин гуляти пішки швидким кроком. Загалом регулярні піші прогулянки допомагають омолоджувати нашу серцево-судинну систему.

Ще однією чудовою "таблеткою молодості" є ігри, зокрема бадмінтон, теніс та волейбол. Інші виду спорту не менш важливі та корисні.

Не забувайте про повноцінний сон, який дозволяє мітохондріям відновлювати пошкоджені клітини.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що нутриціолог Богдана Волошинович назвала спеції, які повинні бути обов'язково в раціоні. Вони знижують ризик раку та нормалізують рівень цукру в крові.

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