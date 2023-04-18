Шість продуктів, які уповільнять старіння і дозволять довше залишатися молодим

Чи не кожен хоче залишатися красивим та молодим. Завдяки деяким продуктам можна уповільнити процес старіння.

Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instagram. За її словами, обов'язково до свого раціону треба додати горіхи, лососину, авокадо, помідори, чорницю та гіркий шоколад.

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Які продукти затримують старіння

Нутриціолог назвала корисні продукти, які здатні омолодити організм:

1. Лосось – чемпіон по місткості омега-3 жирних кислот. Ці речовини дозволяють організму довше залишатися молодим та повільніше старіти.

2. Горіхи містять не лише жирні кислоти, але й клітковину, яка покращує обмін речовин та білок, який потрібен для пружності шкіри.

3. Авокадо містить багато мононасичених жирів, які підтримують рівень цукру в крові та допомагають позбавитись тяги до солодкого.

4. Помідори допомагають організму боротись з запальними процесами завдяки лікопіну, який контролює рівень поганого холестерину.

5. Чорниця. У цій ягоді міститься велика кількість поліфенолу, який може виводити з організму вільні радикали та зупиняти процеси старіння на етапі зародження.

6. Гіркий шоколад також допомагає боротися зі старінням.

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Корисні звички, які допоможуть залишатися молодим та здоровим

Для серця буде корисним, якщо щодня хоча б 15 хвилин гуляти пішки швидким кроком. Загалом регулярні піші прогулянки допомагають омолоджувати нашу серцево-судинну систему.

Ще однією чудовою "таблеткою молодості" є ігри, зокрема бадмінтон, теніс та волейбол. Інші виду спорту не менш важливі та корисні.

Не забувайте про повноцінний сон, який дозволяє мітохондріям відновлювати пошкоджені клітини.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що нутриціолог Богдана Волошинович назвала спеції, які повинні бути обов'язково в раціоні. Вони знижують ризик раку та нормалізують рівень цукру в крові.

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