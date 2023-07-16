Шість простих способів, щоб відлякати голубів від балкона

Як позбутися від голубів на балконі - Що зробити, щоб голуби не сідали на підвіконня

Голуби займають дахи, балкони та тераси. Вони не тільки галасливі, але й ще можуть залишити екскременти, наповнені бактеріями, грибками чи мікробами.

Їх послід ще й роз'їдає, сильно ушкоджує сталь, метал і навіть бетон. Тому видання Sante Plus поділилось маленькими хитрощами, які допоможуть відлякати цих птахів від вашого балкону.

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Даремно ви мрієте раз і назавжди позбутися цієї зграї голубів, які відмовляються залишати дах та балкони? Тоді дотримуйтеся наступних порад:

1. Використовуйте повітряні кулі, щоб відлякати голубів. Голуби бояться різнобарвних повітряних куль, що розвіюються. Тож скористайтеся цим: повісьте кілька повітряних куль на поручні балкона, і ви помітите, що голуби залишать вашу територію.

Ще краще цей лайфхак працює із пластиковими фігурками, такими як сокіл або орел. Голуби будуть настільки налякані цим, що відлетять від вас якнайдалі.

2. Ефірні олії. Більшість птахів та комах не переносять інтенсивний запах ефірних олій. А голуби, тікають від цих запахів, як від чуми. Все, що вам потрібно зробити, розпорошити трохи ефірної олії евкаліпта та м'яти на дах, підвіконня, на доріжку, на балкон та всі кути, де люблять приземлятися ці небажані істоти. Але оскільки ці запахи досить швидко розсіюються, ідеальним було б розробити пляшку з розпилювачем, розбавлену водою, щоб ця суміш для розпилення завжди була під рукою.

3. Голуби ненавидять запах кориці. Виявляється, що запах, одночасно різкий і пряний, є справжнім катуванням для голубів. Аромат кориці швидко дратує носові пазухи цих птахів. Будьте впевнені, вони будуть триматися якомога далі від вашого будинку після цього.

Вам просто потрібно змішати трохи порошку кориці з водою у пульверизаторі і рясно розпорошувати рідину у всіх місцях, які часто відвідують голуби.

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4. Якщо у вас закінчилася кориця, можна також використовувати перець чилі або мелений перець. Але будьте обережні, це рішення тимчасове, тому що аромат швидко вивітрюється під дією вітру та дощу. Тому вам доведеться часто повторювати розпилення.

5. Оцет – зброя проти голубів. Його сильний різкий запах відчувається на відстані. Тому це також дуже перспективний варіант позбутися цих птахів. Вам так само треба розпорошити оцет по тих місцях, де бувають голуби.

6. Чорний перець для відлякування голубів – це ще одна секретна зброя. Вони абсолютно ненавидять його сильний та пряний запах. Посипте ним підвіконня, балкон, дах та терасу. І ви нарешті знайдете спокій, про який мріяли! Як тільки вони підійдуть, наприклад, до балкона, їх відразу охопить запах чорного перцю, і вони блискавично втечуть.

Нагадаємо, що небажані гості, такі як мухи, можуть порушити ваш душевний спокій. Існує безпомилкове рішення, щоб позбутися цієї проблеми.

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