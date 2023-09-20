Шість порад, як заощадити на споживанні електроенергії холодильником

Як заощадити на комуналці, користуючись холодильником - як платити за світло менше

Ми можемо контролювати споживання електроенергії, контролюючи використання наших електроприладів. Щоб заощадити на комуналці, можна вимикати пристрої після кожного використання.

Але що робити з холодильником, який має працювати 24 години на добу? Як пише Sante Plus, на одну сім'ю споживання холодильника становить від 10 до 15% річного енергоспоживання.

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Як заощадити на рахунках електроенергію, користуючись холодильником?

1. Вибір холодильника з рейтингом А+.

Припустимо, у вас є комбінований холодильник і морозильник із класом енергоспоживання "С", знайте, що його споживання може становити близько 500 кВт/год. Щобільше, якщо вам запропонують той самий холодильник, але класу "А+", споживання значно знизиться і досягне 200 кВтг/рік. Таким чином, між холодильником класу "С" та іншим класом "А+" можна досягти економії 300 кВтг/рік. Ця цифра є орієнтовною і може змінюватись в залежності від умов та споживання.

2. Тримайте свій холодильник "прохолодним".

Чим гарячіший ваш холодильник, тим більше енергії йому потрібно для виробництва холоду. Тому пам'ятайте, що не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів і не розміщуйте його поряд з джерелами тепла, такими як плита, духовка або батареї. Також не прикріплюйте його до стіни чи під кухонним гарнітуром. Вашому пристрою необхідне повітря для дихання, розрахунковий простір не менше 10 см ззаду та зверху.

3. Відрегулюйте температуру в холодильнику.

Щоб зберегти м'ясо та рибу в найкращих умовах та заощадити гроші, просто встановіть температуру +4°C у найхолоднішій частині холодильника. Для цього просто відрегулюйте термостат. Якщо ваш пристрій має морозильну камеру, вона повинна відображати температуру -18°C. Зверніть увагу, що на більшості моделей регулювання здійснюється автоматично.

4. Рідше відчиняйте двері.

Для більш ефективного використання вашого холодильника слід знати, що при відкритті дверцят усередину спрямовується гаряче повітря. Однак з метою економії намагайтеся відчиняти двері якомога рідше. Те саме стосується і дверей морозильної камери. Нарешті, не забувайте регулярно перевіряти чистоту та стан ущільнювачів. Витік повітря завадить вам заощадити електроенергію.

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5. Зберігайте холодильник.

Нові моделі холодильників пропонують зони з різною температурою, придатні для всіх типів продуктів: м'ясо, риба, молочні продукти або овочі. Тому дуже важливо поважати ці місця та класти кожен продукт на своє місце, не накопичуючи їх по всьому холодильнику.

6. Підтримувати холодильник.

Рекомендується регулярно обслуговувати холодильник, якщо ви плануєте економити електроенергію та гроші. Для цього не забувайте регулярно чистити решітку за холодильником, витираючи з неї пил, щоб уникнути зайвого споживання енергії.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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