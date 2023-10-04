Шість порад, які дозволять зробити каву не лише смачною, але й корисною

Кава є одним із найбільш популярних напоїв на планеті. Окрім своїх тонізуючих якостей, вона може бути корисною, якщо вибирати правильні інгредієнти, повідомляє Ukr.Media.

Якісні зерна

Почніть з якісних кавових зерен. Перше правило для приготування здорової кави - обирати високоякісні зерна. Кавові зерна, які вирощені органічно без застосування пестицидів та інших шкідливих речовин, - це найкращий вибір.

Підсолоджувачі

Уникайте додавання цукру, який містить багато калорій та може сприяти надмірній вазі, діабету та іншим проблемам зі здоров'ям. Замість цукру, спробуйте натуральні підсолоджувачі, такі як мед, агава чи стевія.

Вершки

Не використовуйте штучні вершки, оскільки вони містять багато калорій та шкідливих інгредієнтів. Замість цього, можна використовувати натуральні безлактозні альтернативи, такі як мигдальне, кокосове чи вівсяне молоко.

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Кориця

Додавання кориці до кави - це ще один корисний хід, оскільки кориця містить антиоксиданти і допомагає регулювати рівень цукру в крові. Це може допомогти зменшити запалення в організмі, підвищити імунітет і знизити ризик серцевих захворювань.

Не зловживайте

Не забувайте про міру, оскільки зловживання кавою може призвести до порушень сну, занепокоєння та інших проблем зі здоров'ям. Краще обмежити своє споживання до однієї-двох чашок на день і уникати вживання кави перед сном.

Правильне заварювання

Оберіть здоровий метод заварювання, оскільки це може вплинути на користь напою. Обирайте методи, які не потребують високої температури або тиску, оскільки це може зруйнувати деякі антиоксиданти та корисні речовини у кавових зернах. Найкращими методами є пуровер, френч-прес та краплинна кава.

Нагадаємо, ми вже писали,які продукти не можна додавати в каву.

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