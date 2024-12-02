Шольц прибув до Києва: оголосить про нові поставки зброї до України на 650 млн євро

Вранці у понеділок, 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з візитом до Києва, заявивши, що оголосить про нові поставки зброї для України на суму 650 млн євро.

Про це пише n-tv.

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Шольц наголосив, що хоче висловити свою солідарність і дати зрозуміти, що Німеччина залишиться "найсильнішим прихильником України в Європі".

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресії", – сказав канцлер.

Також він додав, що у Києві планує оголосити "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".

"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", – зауважив Шольц.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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