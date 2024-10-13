Штрафи від ТЦК все частіше скасовують суди: названі основі причини

Українські суди розглянули 314 справ, пов'язаних з оскарженням нових штрафів, накладених ТЦК та СП. У більшості випадків рішення приймаються на користь громадян.

Станом на початок жовтня в судовому реєстрі через пошукову систему виявлено щонайменше 314 справ, пов'язаних зі скасуванням штрафів від ТЦК. Цей період включає останні п’ять місяців – з моменту вступу в дію нових норм щодо порушень військового обліку. Про це інформує Опендатабот.

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Кількість подібних справ щомісяця зростає: якщо в червні їх було лише 10, то у вересні вже зафіксовано 148 звернень. На початок жовтня суди розглянули 34 справи.

Опендатабот провів вибірковий аналіз справ про скасування штрафів, і в більшості випадків суди приймають рішення на користь позивачів, анулюючи штрафи.

Три головні причини, через які штрафи від ТЦК скасовуються:

порушення працівниками ТЦК процедурних вимог під час накладення штрафів;

недостатність вагомих доказів щодо порушень з боку громадян;

накладення штрафів за періоди, коли нові норми ще не вступили в дію, що стає підставою для їх анулювання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки в українців є часу на оплату штрафу від ТЦК.

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