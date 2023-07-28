Штурмовики під Бахмутом звільнили 1200 метрів території та взяли групу окупантів у полон (відео)

Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на одній з найгарячіших точок – Бахмутському напрямку.

Там штурмовики провели успішну операцію зі звільнення території. Про це повідомили на каналі Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

"Працює 3 ОШБр на Бахмутському напрямку. Росіяни щільно криють артилерією, територія на підступах ретельно замінована", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що штурмовики змогли звільнити 1200 метрів території. Також українським військовим вдалося взяти у полон вісьмох бійців 83-ї бригади ДШВ армії рф.

"Росіяни пробували контратакувати, але невдало: частина особового складу втекла, решта – знищені", – додали військові.

Нагадаємо, у черні українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області.

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