Швеція перемогла у Євробаченні 2023: хто посів 2 місце

У Ліверпулі завершився пісенний конкурс Євробачення 2023. До фіналу потрапили 26 країн, гурт TVORCHI з України виступав під номером 19. Вони отримали всього 243 бали: глядачі присудили їм 189 балів.

Читайте также: На открытии Евровидения 2023 года Kalush Orchestra представили невероятное выступление вместе с Кейт Мидлтон

Переможницею Євробачення-2023 стала конкурсантка зі Швеції Loreen з піснею Tatoo. Вона отримала 583 бали: 340 балів від жюрі і 243 від глядачів. Срібло взяв виконавець з Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha – він отримав 526 балів (150 від жюрі і 167 від глядачів). На третьому місці Ізраїль Noa Kirel з піснею Unicorn – 362 бали.

Український гурт Tvorchi посів 6 місце. Колектив отримав 243 бали і посів 6 місце.

Найменшу кількість балів отримав представник Німеччини – всього 18 балів.

Нагадаємо, Kalush Orchestra запалили Євробачення 2023 неймовірним виступом.