Сибіга: атака на Україну 25 грудня - відповідь РФ на ідею 'різдвяного перемирʼя'

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що останній масований обстріл України демонструє небажання Росії приймати пропозиції щодо "різдвяного перемир'я". Ідея такого перемир'я активно підтримувалася Угорщиною, однак Україна заявляла, що жодних реальних переговорів щодо цього не ведеться, а заяви угорської сторони мають характер піару.

Сибіга назвав різдвяні обстріли "відповіддю Путіна на ілюзорні розмови про 'різдвяне перемир'я'".Про це повідомив Сибіга у X (Twitter).

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Міністр також зазначив, що одна з російських ракет пролетіла через повітряний простір Молдови та Румунії, наголошуючи на тому, що агресія Росії становить загрозу не лише для України. Проте румунська влада поки не підтвердила факт перетину її кордону ракетою.

У ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, а також у Полтавській та Івано-Франківській областях.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила понад 70 ракет і понад 100 дронів, з яких українська ППО збила понад 50 ракет і значну частину дронів.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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