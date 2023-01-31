Січеславські артилеристи показали влучне знешкодження ворога та його техніки (відео)

Українські воїни з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили значну кількість ворожої військової техніки на одному з напрямків фронту. Вогонь наші бійці вели з танків та іншої техніки.

Відео роботи січеславських бійців з'явилося у мережі. Ним поділилися на сторінці бригади у Фейсбуці.

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На кадрах можна побачити, як українські захисники влучили у скупчення ворожої техніки. Зокрема, було пошкоджено реактивні системи залпового вогню. Також були знешкоджені ворожі екіпажі.

"Січеславські артилеристи влучно працюють по ворожих цілях! Хоробрі, сильні, незламні та смертельно небезпечні для окупантів! Кожен їх постріл – це знищена техніка та жива сила загарбників! Вони не зупиняться, поки наша українська земля не буде повністю звільнена від кремлівської навали. Полювання на московитів триває", – прокоментували це відео наші бійці.

Нагадаємо, бійці ЗСУ з дрона помітили ворожого солдата, яких ховався під шматком брезенту. Захисники розбудили його ВОГами та приспали навіки контрольним скиданням.

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