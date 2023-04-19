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Війна в Україні

Січеславські десантники знищили російську БМП, яка евакуювала ворожу вантажівку (відео)

Билім Олена

Січеславські десантники знищили російську БМП, яка евакуювала ворожу вантажівку (відео)

Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на Луганщині ліквідували ворожий танк. А ще було знищено бойову машину піхоти ворога, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку російських бойовиків.

Відео епічної ліквідації танка опубліковано на сторінці бригади у Фейсбуці. Там же можна побачити й знищення БМП.

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"Окупанти не полишають спроби прорвати нашу оборону на Луганщині. Але недолугі так і не зрозуміли, що там де воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади – усі їхні намагання приречені на фіаско. Лише за декілька днів, парашутно-десантний підрозділ повітрянодесантної Січеславської бригади знищує вже другий танк окупаційних військ. З питання безпеки ми не можемо вказати назву підрозділу наших героїв, але свої зрозуміють, що цифра "три" – це страшний сон для війська недоімперії", – так прокоментували кадри ліквідації танка наші захисники.

Що стосується БПМ ворога, то січеславські десантники підірвали її у момент, коли вона намагалася евакуювати з поля бою пошкоджену вантажівку росіян.

"Боги війни влучно працюють по ворожих цілях на Луганщині. Кожен їх постріл – це знищена техніка та жива сила окупантів. Попереду ще багато роботи, але це нас не засмучує і точно не зупинить. Ми повністю звільнимо рідну Україну, демілітаризація окупантів триває", – додається в описі під відео.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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