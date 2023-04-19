Січеславські десантники знищили російську БМП, яка евакуювала ворожу вантажівку (відео)

Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на Луганщині ліквідували ворожий танк. А ще було знищено бойову машину піхоти ворога, яка намагалася евакуювати пошкоджену вантажівку російських бойовиків.

Відео епічної ліквідації танка опубліковано на сторінці бригади у Фейсбуці. Там же можна побачити й знищення БМП.

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"Окупанти не полишають спроби прорвати нашу оборону на Луганщині. Але недолугі так і не зрозуміли, що там де воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади – усі їхні намагання приречені на фіаско. Лише за декілька днів, парашутно-десантний підрозділ повітрянодесантної Січеславської бригади знищує вже другий танк окупаційних військ. З питання безпеки ми не можемо вказати назву підрозділу наших героїв, але свої зрозуміють, що цифра "три" – це страшний сон для війська недоімперії", – так прокоментували кадри ліквідації танка наші захисники.

Що стосується БПМ ворога, то січеславські десантники підірвали її у момент, коли вона намагалася евакуювати з поля бою пошкоджену вантажівку росіян.

"Боги війни влучно працюють по ворожих цілях на Луганщині. Кожен їх постріл – це знищена техніка та жива сила окупантів. Попереду ще багато роботи, але це нас не засмучує і точно не зупинить. Ми повністю звільнимо рідну Україну, демілітаризація окупантів триває", – додається в описі під відео.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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