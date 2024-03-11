Сили оборони з авіації ефектно знищили російський пункт управління на воді (відео)

Льотчики Повітряних сил ЗСУ завдали удару по пункту управління росіян, розміщеному на одному із суден. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у понеділок, 11 березня.

Він подякував льотчикам за успішну бойову роботу. Відео знищення російського пункту управління Олещук опублікував у Telegram.

"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління!" – йдеться у повідомленні.

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Де саме базувалося судно, по якому завдали удару, Олещук не уточнив.

На відео можна побачити російський пункт управління, розташовний на воді. На наступних кадрах видно потужний вибух внаслідок удару авіації.

Нагадаємо, 1 березня поблизу Авдіївки Сили оборони потужно знищили штурмову групу з понад 30 окупантів та стільки ж їхньої техніки.

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