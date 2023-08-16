Сили оборони звільнили Урожайне. Карта фронту

Сили оборони України звільнили від російських загарбників селище Урожайне в Донецькій області. Українські воїни закріплюються на рубежах

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", – написала Маляр у Телеграм-каналі.

У мережі показали відео, як кілька днів тому Сили оборони України з танків атакували позиції росіян в Урожайному.

Нагадаємо, у черні українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області.

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