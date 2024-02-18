Сили оборони розгромили наступ окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

17 лютого російські інтервенти спробували здійснити наступ на Запорізькому напрямку та залучили для цього до 30 одиниць військової техніки й значну кількість своїх солдатів. Однак Сили оборони успішно зупинили спробу агресора атакувати.

Як повідомляє Оперативне командування "Захід", бійці Сил оборони знищили значну кількість ворожої техніки та знешкодили до 150 солдатів окупаційної армії. Лише вбитими втрати противника сягнули 70 бойовиків.

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"Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян. Знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки), близько 70 орків відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції", – зауважили у командуванні "Захід".

Карта фронту DeepState 18 лютого

Раніше 60 ОМБр показала відео, як артилеристи бригади на Бахмутському напрямку знищили міномет росіян.

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