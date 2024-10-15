Сили ППО вночі збили 12 ворожих ударних дронів, 4 локаційно втрачено – Повітряні сили

В ніч на 15 жовтня окупанти здійснили атаку на Україну, використовуючи 17 бойових дронів. Крім того, по Миколаївській області було випущено 7 ракет С-300/400, а Чернігівщину і Сумщину обстріляли двома керованими авіаракетами Х-59. Українським захисникам вдалося збити 12 ворожих безпілотників, 4 були втрачені з радарів, а ще один залишається в повітрі.

Цю інформацію оприлюднили Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram.

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"Під час протиповітряного бою знищено 12 ворожих БпЛА над Миколаївською, Київською, Одеською, Полтавською, Чернігівською, Кіровоградською та Черкаською областями. Чотири російські дрони зникли з радарів, ймовірно через ефективну роботу засобів радіоелектронної боротьби. Ще один безпілотник залишається в повітрі. Бойові дії тривають!"

До відбиття нападу були залучені авіація, зенітно-ракетні підрозділи, частини РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. Зазначається, що ворог запускав ракети по Миколаївщині з окупованого Криму, Чернігівську і Сумську області атакували з Курської області РФ, а дрони були запущені з російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Нагадаємо, 8 жовтня російська армія поцілила КАБом по багатоповерхівці у Харкові.

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