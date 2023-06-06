"Ситуація дуже складна, але контрольована": 70% Кривого рогу під загрозою припинення водопостачання через підрив Каховської ГЕС

У зв'язку зі зруйнуванням Каховської гідроелектростанції ситуація в Кривому Розі є складною, проте контрольованою. Водопостачання до 30% міста (Центрально-Міський, частково – Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) забезпечується від Карачунів, тому тут ризиків немає. У решті районів, що становлять 70% міста, вода постачається з Каховського водосховища через водосховище "Південне". Про це повідомив Олександр Вілкул, голова місцевої ОВА.

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"Ми розуміли ризики відсутності каховської води ще рік тому і вже реалізували великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста в цих умовах, що зараз нам дає деяку фору за часом", – написав він.

Також Вілкул додав, що вони провели екстрену нараду з усіма зацікавленими сторонами, оцінили ситуацію та розробили план, який включає технічні та організаційні заходи. Технічні заходи включають прокладання нових труб, створення нових водозаборів, насосних станцій та інших заходів, які зрозуміло важливо повідомляти.

Що стосується організаційних заходів, найважливіше – вода буде. Однак мета зараз полягає в зниженні споживання в районах, які отримують воду з Каховки, на 30%.

Необхідно максимально знизити споживання води промисловістю. Це покладено на особисту відповідальність керівників підприємств. Влада просить проявити свідомість, інакше будуть вжиті примусові заходи; Для населення тиск води буде знижено з 22:00 вечора до 05:00 ранку. Вода буде доступна лише на перші поверхи будинків, а також забезпечуватиметься протікання та циркуляція; Заборонено полив шлангами; У селах вздовж річки Інгулець, від Інгульця до Софіївки, подача води буде здійснюватися лише з 08:00 ранку до 12:00 дня.

Якщо цих заходів буде недостатньо, будуть введені додаткові обмеження. Проте місцева влада запевняє, що зробить все можливе, щоб забезпечити Кривий ріг водою.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупаційні війська підривали дамбу Каховської гідроелектростанції.

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