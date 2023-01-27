Скандальна речниця ДПСУ, яка хизувалась розкішним життям, отримала нову посаду в Житомирі: продовження історії

Пресофіцерка ДПСУ Іванна Плантовська, яка потрапила в скандал через фотографії з відпочинку за кордоном на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів, перейшла працювати у Житомирський прикордонний загін на посаду не пов'язану із комунікацією.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на власні джерела. Як зазначає видання, Плантовську перевели на посаду "не пов'язану із комунікаційними напрямами".

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Нагадаємо, пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у гучний скандал на початку січня, коли виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, скоріш за все, зустрічала Новий рік. Крім Франції, у соцмережах речниця хизувалась й іншими світлинами з різних курортів. У мережі вона ділилась своїми пікантними фотографіями та розкішним життям під час війни.

Це обурило тисячі українців. Зокрема – й керівництво ДПСУ. Користувачі та журналісти відзначили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти розкішний відпочинок.

Одразу після скандалу в ДПСУ заявили, що будуть ухвалені рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Зараз Іванна Плантовська вже не є речницею одеських прикордонників.

На запитання про те, чи відповідає дійсності інформація деяких ЗМІ, що Плантовська переведена до прикордонного загону в Житомирі, одеські прикордонники повідомили, що не можуть цього ні підтвердити, ні спростувати.

У 9-му прикордонному загоні Січових Стрільців міста Житомир, журналістам відповіли, що не спростовують інформацію про те, що Плантовська переведена саме до них.

"Сподіваюся і знаю, що посада, на яку вона буде призначена, не буде пов'язана зі зв'язками з громадськістю", – повідомило поінформоване джерело серед житомирських прикордонників.

Водночас Іванна Плантовська категорично відмовилася коментувати своє звільнення з посади.

"Я ж казала, що не даю офіційних коментарів", – коротко відповіла жінка.

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