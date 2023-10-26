Скільки днів не можна викидати речі померлої людини: що кажуть прикмети

Скільки днів не можна викидати речі померлого

Наші предки вважали, що предмети, належавши людині, яка померла після тривалої та тяжкої хвороби, мають негативну енергетику, що просто пронизує їх. Зараз в суспільстві існують різні погляди на те, яким чином поводитися з такими речами, але багато із них спираються на давні народні переконання та традиції.

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Є думка, що душа покійної, після смерті, може перебувати на Землі протягом перших сорока днів, спостерігаючи за своїми рідними та близькими. Точно з цим пов'язаний забобон, який засвідчує, що до речей, що належали покійному, не слід торкатися, доки не мине сорокаденний період. Порушення цього правила вважається образою для душі покійного.

Езотерики рекомендують в першу чергу позбутися одягу та постільної білизни, які належали людині, яка померла. Деякі навіть прагнуть вивести їх з дому та спалити, не чекаючи сорокаденного терміну.

Також відомо, що негативну енергію можуть зберігати коштовності, і їх рекомендується очищати сольовим розчином, полум'ям чи освяченою водою.

Деякі люди до своєї смерті уточнюють, як слід розпорядитися їхніми речами, і їхні прохання важливо виконувати.

Серед інших практик раціональним є передача майна церкві або дарування родичам покійного. Деякі просто виносять речі за межі дому і зберігають їх, наприклад, в гаражі. Також існують ті, хто переселяє ці речі в окремий куточок або кімнату і не дозволяє їм бути торкнутими.

Віряни вважають, що роздавати речі покійного слід саме після сорокаденного періоду, якщо вчинюючи добро, вони сприяють дусі покійного, яка має пройти суд.

Предмети, які належали покійному, дарують жебракам, і просять їх пом'янути покійного. Проте слід пам'ятати, що єлей (освячене масло), яке залишається після соборування (помазання тіла), не слід передавати нікому, окрім священника. Це освячене масло повинно використовуватися під час погребального обряду на покривалі покійного.

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