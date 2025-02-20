Скільки днів відпустки можуть взяти українці у 2025 році

Кожен співробітник має право на щорічну оплачувану відпустку. Крім того, законодавство передбачає додаткові види відпочинку для окремих категорій громадян.

Тривалість обов’язкової відпустки визначається відповідно до особистих обставин. Важливо, щоб працівники були обізнані про належний їм період відпочинку. Скільки днів відпустки можна взяти у 2025 році, розповідає "Новини.LIVE".

Відповідно до Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", тривалість щорічної відпустки не може перевищувати 24 дні. Це максимальний строк для працівників, які не мають права на збільшений період відпочинку. Однак роботодавець може відмовити у наданні відпустки, якщо співробітник задіяний у виконанні завдань на об'єктах критично важливої інфраструктури.

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Певні категорії громадян України мають право на подовжену відпустку через особливості своєї професійної діяльності або особисті обставини. Вони можуть отримати збільшену кількість днів відпочинку, зокрема:

для вчителів, фахівців дошкільної освіти, наукових і науково-педагогічних працівники — 56 календарних днів;

для осіб з інвалідністю 1 та 2 групи — 30 календарних днів;

для осіб з інвалідністю 3 групи — 26 календарних днів;

для неповнолітніх працівників — 31 календарний день;

для державних службовців — 30 календарних днів;

для військових — 30 календарних днів.

Також можливо отримати додаткові дні відпустки, зокрема, якщо робота пов’язана зі шкідливими або важкими умовами. У такому разі тривалість щорічного відпочинку може сягати 35 календарних днів. Крім того, за специфічний характер діяльності, наприклад, ненормований робочий день, передбачено ще до 7 днів додаткового відпочинку.

Крім того, передбачені відпустки у разі вагітності та пологів, для догляду за дитиною до трьох років, а також у зв’язку з усиновленням тощо. Крім того, працівники мають право оформити відпустку без виплати заробітної плати.

Зокрема, ця умова є обов’язковою, якщо працівник повернувся до виконання своїх обов’язків після звільнення з військової служби, при цьому тривалість відпустки може сягати до 60 календарних днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці зі статусом УБД мають право на додаткову відпустку.

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