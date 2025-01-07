Скільки громадян України довіряють Зеленському: результати опитування

Станом на грудень 2024 року, 52% українців висловили довіру президенту Володимиру Зеленському, тоді як 39% не довіряли йому, а ще 9% не змогли визначитися зі своїм ставленням. Наприкінці 2023 року рівень довіри до Зеленського становив 77%, але до лютого 2024 року цей показник знизився до 64%, а до травня – до 59%. Водночас частка тих, хто не довіряв президенту, зросла з 22% до 36%.

До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, однак у період між жовтнем і груднем довіра знову знизилася. Як зазначається, це було пов’язано здебільшого зі зростанням частки тих, хто має невизначене ставлення до президента, а не зростанням кількості тих, хто не довіряє. Про це повідомляє опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене з 2 по 17 грудня 2024 року.

Регіональні відмінності:

Захід : Баланс довіри-недовіри становить +27%.

: Баланс довіри-недовіри становить +27%. Центр : Баланс +13%.

: Баланс +13%. Південь і Схід: Рівень довіри залишається високим, проте баланс довіри-недовіри близький до нуля.

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Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, які проживали на територіях, контрольованих урядом України.

За звичайних умов похибка для вибірки близько 1000 респондентів, з урахуванням дизайн-ефекту 1,3, становить:

4,1% для показників близьких до 50%,

3,5% для показників близьких до 25%,

2,5% для показників близьких до 10%,

1,8% для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, українці масово не отримали обіцяну "тисячу Зеленського".

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