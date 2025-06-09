Скільки коштуватиме світло з 1 вересня: українцям назвали ціну

Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Згідно з постановою №480 від 29 квітня, українці й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт*год.

Таким чином, протягом літа, а також у вересні й жовтні ціна на електроенергію залишиться незмінною. Наприклад, сім’я з централізованим гарячим водопостачанням та газовою плитою, яка споживає 190 кВт*год на місяць, заплатить 820,8 грн за місяць. Про це пише ГазПравда.

У червні українці продовжать платити за газ за незмінними річними тарифами. Зокрема, клієнти "Нафтогазу" й далі отримують блакитне паливо за ціною 7,96 грн за кубометр.

На ринку наразі працює 9 постачальників, із яких 5 компаній пропонують і фіксовані річні, і змінні щомісячні тарифи. У рамках річних контрактів (з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року) ціни варіюються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

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Для порівняння, ось кілька актуальних пропозицій:

"Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн (місячний тариф – 9,977 грн);

– 7,799 грн (місячний тариф – 9,977 грн); "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

– 7,96 грн; "Тернопільоблгаз Збут" – 7,96 грн;

– 7,96 грн; "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн;

– 7,98 грн; "Окко Контракт" (Галнафтогаз) – 7,99 грн (тариф дійсний до 31 серпня);

– 7,99 грн (тариф дійсний до 31 серпня); "Львівенергозбут" – 8,2 грн (місячний тариф – 25 грн);

– 8,2 грн (місячний тариф – 25 грн); YASNO ("Київські енергетичні послуги") – 8,46 грн (місячна ціна аналогічна);

– 8,46 грн (місячна ціна аналогічна); YASNO ("Дніпровські енергетичні послуги") – 8,46 грн;

– 8,46 грн; "Рітейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") – 9,99 грн (місячна пропозиція — 20,99 грн).

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