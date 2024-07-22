Скільки доведеться заплатити за світло у серпні: українцям назвали вартість 1 кВт*год

Вартість електроенергії в Україні залишиться незмінною до 1 травня 2025 року. Це означає, що протягом серпня та наступного осінньо-зимового періоду 2024/2025 років, споживачі будуть оплачувати 4,32 грн за кожну спожиту кіловат-годину.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко у своїй відповіді на запит депутата Олексія Кучеренка. Згідно з документом, ціна на електроенергію фіксується урядовою постановою.

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"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно Постанови №632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде", – зазначено в документі.

Тариф на електроенергію буде незмінним до 1 травня 2025 року. Джерело: Facebook/Alexey Kucherenko Тариф на електроенергію буде незмінним до 1 травня 2025 року. Джерело: Facebook/Alexey Kucherenko

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, скільки доведеться платити за світло взимку.

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